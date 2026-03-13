Наука и техника
20:41, 13 марта 2026

В США испытали новую версию «уничтожителя» российских С-400

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Американская компания Lockheed Martin провела первые летные испытания новой версии баллистической ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Модификация Increment 2 позволит поражать движущиеся корабли, пишет Army Recognition.

Новую версию ракеты PrSM, которую называли «уничтожителем» российских зенитных ракетных систем С-400, испытали 12 марта. Изделие пролетело 350 километров.

Ракету запустили с пусковой установки M142 HIMARS. В ходе испытательных стрельб разработчики протестировали работу системы, которая позволяет отслеживать движущиеся морские и наземные цели.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022

PrSM Increment 2, также известная как Land Based Anti-Ship Missile, оснащена многорежимной головкой самонаведения. Считается, что ее дальность составляет около тысячи километров. Она также совместима с существующими пусковыми установками M142 HIMARS и M270 MLRS.

Ранее в марте стало известно, что США впервые применили PrSM в ходе ударов по объектам в Иране. Ракета, которую создали в качестве замены Army TACtical Missile System (ATACMS), способна поражать цели на дальности до 500 километров.

    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    На Западе сделали предупреждение из-за решения Трампа по России

    На Украине высмеяли встречу Зеленского с сыном свергнутого шаха Ирана

    Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

    73-летнего Микки Рурка сняли в закусочной с окрашенными в рыжий цвет волосами

    Певицу Славу под утро выгнали из караоке Лепса

    В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

    В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Кордобы

    В Финляндии отреагировали на призыв спецпредставителя Путина покупать российскую нефть

    Спасатель на Украине погиб после угроз о переводе в ВСУ

    Все новости
