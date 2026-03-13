В США испытали новую версию «уничтожителя» российских С-400

Lockheed Martin испытала новую версию баллистической ракеты PrSM

Американская компания Lockheed Martin провела первые летные испытания новой версии баллистической ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Модификация Increment 2 позволит поражать движущиеся корабли, пишет Army Recognition.

Новую версию ракеты PrSM, которую называли «уничтожителем» российских зенитных ракетных систем С-400, испытали 12 марта. Изделие пролетело 350 километров.

Ракету запустили с пусковой установки M142 HIMARS. В ходе испытательных стрельб разработчики протестировали работу системы, которая позволяет отслеживать движущиеся морские и наземные цели.

PrSM Increment 2, также известная как Land Based Anti-Ship Missile, оснащена многорежимной головкой самонаведения. Считается, что ее дальность составляет около тысячи километров. Она также совместима с существующими пусковыми установками M142 HIMARS и M270 MLRS.

Ранее в марте стало известно, что США впервые применили PrSM в ходе ударов по объектам в Иране. Ракета, которую создали в качестве замены Army TACtical Missile System (ATACMS), способна поражать цели на дальности до 500 километров.