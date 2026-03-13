Реклама

Мир
08:06, 13 марта 2026

В США рассказали об ударе для Украины от Ирана

Аналитик Фриман: Конфликт на Ближнем Востоке сильно ударит по интересам Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pixabay

Конфликт на Ближнем Востоке сильно ударит по интересам Украины. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«Украина вот-вот останется без оружия. Украина также зависит от поставок удобрений, и с этим тоже будут проблемы. Так что это два ужасных косвенных последствия войны для Украины», — отметил эксперт.

В то же время он усомнился, что с России снимут санкции. По его мнению, европейские страны продолжат «упорствовать своей русофобии и неприязни к России».

Ранее сообщалось, что Украина может лишиться важных средств противовоздушной обороны из-за войны США и Ирана. По данным Politico, Вашингтон и его ближневосточные союзники израсходовали сотни ракет Patriot, тем самым истощив запасы, которые могли бы быть переданы Киеву.

