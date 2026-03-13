23:56, 13 марта 2026Мир

Власти Швеции задержали россиянина с перехваченного танкера

Прокуратура Швеции задержала капитана судна Sea Owl с российским гражданством
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Прокуратура Швеции задержала капитана судна Sea Owl, которым оказался гражданин России. Об этом сообщил портал Sweden Herald со ссылкой на шведское ведомство.

По словам прокурора Адриена Комбье-Хогга, он принял решение задержать капитана по подозрению в использовании поддельных документов. Прокурор подчеркнул, что это является уголовным преступлением.

Ранее береговая охрана Швеции перехватила в Балтийском море танкер Sea Owl I под коморским флагом. Судно находится под санкциями нескольких стран, включая Европейский союз. Танкер подозревается в том, что использует поддельную принадлежность. До этого береговая охрана Швеции взяла под контроль грузовое судно Caffa длиной 96 метров.

