Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

Захарова указала The Telegraph на ошибку с фотографией посла РФ на Маврикии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла британскую газету The Telegraph за ошибку с фотографией российского посла на Маврикии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph», — отметила дипломат. Она добавила, что «вот так в англосаксонских СМИ все».

Как отмечают «Известия», в статье британского издания опубликован снимок из рабочей поездки министра сельского хозяйства России Оксаны Лут на Маврикий. На фото она запечатлена вместе с министром агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, синей экономики и рыболовства Арвином Булеллом.

Ранее Пентагон официально запретил фотокорреспондентам появляться на брифингах, посвященных военным действиям Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Причиной стали опубликованные фотографии главы Министерства войны Пита Хегсета, которые представители ведомства сочли нелестными.