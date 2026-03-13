Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 13 марта 2026Мир

Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла британскую газету The Telegraph за ошибку с фотографией российского посла на Маврикии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph», — отметила дипломат. Она добавила, что «вот так в англосаксонских СМИ все».

Как отмечают «Известия», в статье британского издания опубликован снимок из рабочей поездки министра сельского хозяйства России Оксаны Лут на Маврикий. На фото она запечатлена вместе с министром агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, синей экономики и рыболовства Арвином Булеллом.

Ранее Пентагон официально запретил фотокорреспондентам появляться на брифингах, посвященных военным действиям Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Причиной стали опубликованные фотографии главы Министерства войны Пита Хегсета, которые представители ведомства сочли нелестными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    На Западе сделали предупреждение из-за решения Трампа по России

    На Украине высмеяли встречу Зеленского с сыном свергнутого шаха Ирана

    Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

    73-летнего Микки Рурка сняли в закусочной с окрашенными в рыжий цвет волосами

    Певицу Славу под утро выгнали из караоке Лепса

    В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

    В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Кордобы

    В Финляндии отреагировали на призыв спецпредставителя Путина покупать российскую нефть

    Спасатель на Украине погиб после угроз о переводе в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok