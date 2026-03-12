Реклама

Пентагон закрыл брифинги для фотографов из-за Хегсета

Пентагон закрыл брифинги для фотожурналистов из-за плохих кадров Хегсета
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пентагон официально запретил фотокорреспондентам появляться на брифингах, посвященных военным действиям Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Причина — опубликованные фотографий главы ведомства Пита Хегсета, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как уточняется, Пентагон 2 марта провел брифинг по ситуации на Ближнем Востоке на фоне боевых действий в Иране. На встрече присутствовали фотокорреспонденты ряда агентств, чьи кадры представители ведомства сочли «нелестными».

СМИ подчеркнули, что Пентагон не объяснил, какие именно фотографии счел неудачными. Однако брифинги 4 и 10 марта прошли уже со штатными фотографами военного ведомства.

Ранее сообщалось, что США ответственны за удар по начальной школе в иранском Минабе с помощью ракет Tomahawk. К такову выводу пришли американские СМИ. По данным расследования, удар по школе был нанесен из-за ошибки в определении целей со стороны американских военных, которые наносили удары по соседней иранской базе, частью которой ранее было здание школы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на школу в Минабе. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

