Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 13 марта 2026Забота о себе

Женщин предупредили о последствиях игнорирования запора

Врач Помойнецкая предупредила женщин о дисбактериозе из-за игнорирования запора
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что женщинам нельзя игнорировать запор. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

Одним из опасных последствий проигнорированного запора Помойнецкая назвала интоксикацию организма. По словам врача, такое состояние может привести к возникновению остеохондроза и жирового гепатоза.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, длительный контакт каловых масс со слизистой оболочкой кишечника повышает риск развития колита и дивертикулита, предупредила доктор она. Запор также чреват появлением дисбактериоза, который тесно связан с циститом, кольпитом и кандидозом. «Для женщины в любом возрасте регулярный стул важен для поддержания женского здоровья. Со стулом выводятся метаболиты эстрогенов», — добавила Помойнецкая.

Ранее гастроэнтеролог Дэвид Сандерс назвал причину частых позывов к дефекации. Он утверждает, что такая проблема часто возникает у людей с бактериальным дисбалансом в тонком кишечнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Хованский захотел купить пентхаус в одной европейской стране

    Лавров пошутил на переговорах с Гросси

    Латвийские спецслужбы захотели увидеть белорусский «Орешник»

    Экс-замгубернатора российского региона сел на 10 лет и лишился наград

    «Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем

    В зоопарке попросили перестать переживать за осиротевшую обезьянку Панча

    Российский учитель упал замертво во время урока

    В Москве выставили на продажу двушку с «бабушкиным» ремонтом по цене квартиры в Майами

    В российском регионе двоих школьников завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok