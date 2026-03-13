Женщин предупредили о последствиях игнорирования запора

Врач Помойнецкая предупредила женщин о дисбактериозе из-за игнорирования запора

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что женщинам нельзя игнорировать запор. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

Одним из опасных последствий проигнорированного запора Помойнецкая назвала интоксикацию организма. По словам врача, такое состояние может привести к возникновению остеохондроза и жирового гепатоза.

Кроме того, длительный контакт каловых масс со слизистой оболочкой кишечника повышает риск развития колита и дивертикулита, предупредила доктор она. Запор также чреват появлением дисбактериоза, который тесно связан с циститом, кольпитом и кандидозом. «Для женщины в любом возрасте регулярный стул важен для поддержания женского здоровья. Со стулом выводятся метаболиты эстрогенов», — добавила Помойнецкая.

