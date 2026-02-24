Врач предупредил о неочевидной причине частых походов в туалет

Врач Сандерс: Частые позывы в туалет могут возникать из-за дисбаланса бактерий

Нарушения стула и частые походы в туалет могут возникать из-за бактериального дисбаланса в тонком отделе кишечника. Эту неочевидную причину нарушений ЖКТ назвал профессор гастроэнтерологии Дэвид Сандерс в интервью Daily Mail.

По словам Сандерса, частые позывы к дефекации обычно связывают с синдромом раздраженного кишечника, тогда как причина может быть в бактериальном дисбалансе в тонком кишечнике. Такое состояние может вызывать не только диарею и частые походы в туалет, но и вздутие, спазмы, газообразование и чувство неполного опорожнения.

Гастроэнтеролог отметил, что заболевание часто остается недиагностированным, так как симптомы совпадают с более известными расстройствами ЖКТ, поэтому врачи начинают лечение с общей терапии. «Пациенты могут думать, что это просто газ или раздражение, но на самом деле это сигнал организма о серьезной проблеме» — подчеркнул врач.

Он добавил, что, если частые походы в туалет сопровождаются слабостью, потерей веса или изменением привычек кишечника, это может быть признаком многих заболеваний. Диагностика обычно включает анализы и тесты, которые помогают отличить бактериальный дисбаланс от функциональных нарушений и выбрать оптимальную стратегию терапии.

