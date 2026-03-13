Реклама

04:16, 13 марта 2026Из жизни

Женщина узнала об измене мужа благодаря записке на стекле машины

Юлия Юткина
Фото: Natalia Bohren / Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Стелла Сорбеттини узнала об измене мужа благодаря записке от обманутой любовницы. Об этом пишет Daily Star.

Стелла рассказала, что состояла в счастливом браке с Алексом 10 лет. Однажды она заметила на лобовом стекле своей машины, под дворниками, записку. «Привет, детка, ты меня не знаешь, и я не понимаю даже, не путаю ли я, но я почти уверена, что ты жена Алекса. Если это так, то мне очень жаль, но твой муж тебе изменяет», — говорилось в ней.

Послание оставила любовница Алекса. Девушка писала, что не знала о существовании Стеллы. Когда она в первый раз попала в дом Алекса, то заметила рядом машину, обклеенную милыми стикерами. Девушка спросила, кому принадлежит автомобиль, и мужчина соврал, что его младшей 16-летней сестре. На самом деле он принадлежал Стелле.

Долгое время девушка верила словам Алекса, однако однажды она увидела на машине наклейку с изображением актрисы Алисии Мари. Любовница не поверила, что 16-летняя девочка может быть фанаткой этой актрисы, и начала подозревать мужчину в обмане.

Если ты действительно его жена, вот мой номер телефона, этот лживый засранец так просто не отделается. Пожалуйста, я умоляю тебя, мы должны объединиться и заставить его заплатить. Не говори ему пока об этом и доверься мне. Он должен страдать

конец послания

Стелла призналась, что сначала ей было трудно поверить во все это. Однако вскоре она обнаружила, что у Алекса есть аккаунт на сайте знакомств. Разозлившись, Стелла написала любовнице. Сейчас обманутые девушки планируют отомстить.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии поймал жену на измене с врачом после десяти лет брака. Он застал любовников в машине.

    Женщина узнала об измене мужа благодаря записке на стекле машины

