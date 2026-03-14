Аналитик Кирьяку: США не учли давние замечания Путина о системе ПВО

После терактов 11 сентября 2001 года президент РФ Владимир Путин указал на недостатки системы противовоздушной обороны (ПВО) США. Однако Соединенные Штаты так и не устранили их, отметил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что Путин в разговоре с действовавшем на тот момент американским лидером Джорджем Бушем-младшим обратил внимание, что у Пентагона нет ракет класса «земля-воздух» для своей защиты. По словам Кирьяку, Вашингтон проигнорировал и не учел замечание Кремля. Он добавил, что спустя 25 лет ситуация существенно не изменилась: у Соединенных Штатов по-прежнему нет достаточного количества таких ракет, которое позволило бы защитить значительную часть объектов, в том числе от беспилотников стоимостью около пяти тысяч долларов.

Аналитик также выразил мнение, что Соединенным Штатам придется серьезно пересмотреть свою военную позицию, свою оборонительную стратегию. Кирьяку обратил внимание, что США находятся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, с базами, которые существуют там уже десятки лет, и не могут защитить их от атак иранских беспилотников.