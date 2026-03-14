08:23, 14 марта 2026Мир

В США проигнорировали давние замечания Путина о системе ПВО

Марина Совина
Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

После терактов 11 сентября 2001 года президент РФ Владимир Путин указал на недостатки системы противовоздушной обороны (ПВО) США. Однако Соединенные Штаты так и не устранили их, отметил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что Путин в разговоре с действовавшем на тот момент американским лидером Джорджем Бушем-младшим обратил внимание, что у Пентагона нет ракет класса «земля-воздух» для своей защиты. По словам Кирьяку, Вашингтон проигнорировал и не учел замечание Кремля. Он добавил, что спустя 25 лет ситуация существенно не изменилась: у Соединенных Штатов по-прежнему нет достаточного количества таких ракет, которое позволило бы защитить значительную часть объектов, в том числе от беспилотников стоимостью около пяти тысяч долларов.

Аналитик также выразил мнение, что Соединенным Штатам придется серьезно пересмотреть свою военную позицию, свою оборонительную стратегию. Кирьяку обратил внимание, что США находятся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, с базами, которые существуют там уже десятки лет, и не могут защитить их от атак иранских беспилотников.

    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина вывезти уран из Ирана в Россию. Что ответил Трамп?

    Россиян предупредили о штрафе за использование стиральной машины ночью

    Украина выпустила почти 90 беспилотников по России

    В США проигнорировали давние замечания Путина о системе ПВО

    Родственники пропавших солдат ВСУ потребовали личной встречи с Будановым

    США предупредили о «самодемилитаризации» из-за Ирана

    В ОАЭ танкер США загорелся после обстрела

    В США заявили о катастрофической ситуации из-за войны с Ираном

    Посольство США в Ираке подверглось атаке

    В Иране раскрыли последствия «одного из самых мощных» ударов США

    Все новости
