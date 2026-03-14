Эрдоган высказался об участии Турции в конфликте на Ближнем Востоке

Эрдоган: Турция бдительна к попыткам быть втянутой в войну

Турция бдительна к попыткам быть втянутой в войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент республики Реджеп-Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети X.

«Мы проявляем крайнюю бдительность в отношении заговоров, ловушек и провокаций, направленных на втягивание нашей страны в войну», — написал Эрдоган.

Президент Турецкой республики отмечает главные ориентиры во внешней политике Анкары. По его словам, ими являются государственная политика и опыт в управлении кризисами. Эрдоган добавил, что Турция в этом отношении «может быть спокойна».

13 марта на американской авиабазе Инджирлик на востоке Турции была атакована баллистическими ракетами с территории Ирана. По данным OSINT-аналитиков, в небе над объектом была замечена как минимум одна баллистическая ракета. Тогда Эрдоган обвинил в этом Иран, назвав это «крайне неверными и провокационными шагами».