Иран атаковал авиабазу США в Турции баллистическими ракетами

Иран атаковал авиабазу США Инджирлик на востоке Турции баллистическими ракетами

Сирены воздушной тревоги прозвучали на американской авиабазе Инджирлик на востоке Турции, после того как она, предположительно, была атакована баллистическими ракетами с территории Ирана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В пятницу на авиабазе Инджирлик в Турции прозвучали сирены. Ранее две баллистические ракеты, направлявшиеся в сторону Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны НАТО», — говорится в сообщении.

По данным OSINT-аналитиков, в небе над авиабазой была замечена как минимум одна баллистическая ракета.

9 марта силы ПВО НАТО сбили в воздушном пространстве Турции баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Комментируя инцидент, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на искренние предупреждения Ирану от Анкары, Тегеран продолжает совершать крайне неверные и провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу между странами.