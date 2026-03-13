Реклама

11:55, 13 марта 2026

Иран атаковал авиабазу США в Турции баллистическими ракетами

Иран атаковал авиабазу США Инджирлик на востоке Турции баллистическими ракетами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Сирены воздушной тревоги прозвучали на американской авиабазе Инджирлик на востоке Турции, после того как она, предположительно, была атакована баллистическими ракетами с территории Ирана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В пятницу на авиабазе Инджирлик в Турции прозвучали сирены. Ранее две баллистические ракеты, направлявшиеся в сторону Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны НАТО», — говорится в сообщении.

По данным OSINT-аналитиков, в небе над авиабазой была замечена как минимум одна баллистическая ракета.

9 марта силы ПВО НАТО сбили в воздушном пространстве Турции баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Комментируя инцидент, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на искренние предупреждения Ирану от Анкары, Тегеран продолжает совершать крайне неверные и провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу между странами.

