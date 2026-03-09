Реклама

15:35, 9 марта 2026

Силы НАТО сбили ракету над Турцией

Минобороны Турции сообщило об уничтожении НАТО ракеты, запущенной из Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Силы Североатлантического альянса сбили в воздушном пространстве Турции баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Об этом сообщает турецкое Министерство обороны, передает Reuters.

«Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, которые развернуты в Восточном Средиземноморье. Часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что Анкара придает большое значение добрососедским отношениям и стабильности в регионе. Однако Турция подчеркивает, что предпримет все необходимые шаги без колебаний» в отношении любой угрозы, направленной против территории и воздушного пространства страны.

4 марта Минобороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана. После этого глава МИД страны Хакан Фидан выразил протест министру иностранных дел Исламской Республики Аббасу Аракчи.

