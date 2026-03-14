16:54, 14 марта 2026

На Украине недовольны выплатами курсантам СБУ
На Украине недовольны выплатами курсантам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, украинские граждане недовольны новой стипендией курсантов академии СБУ. Она приравнялась к зарплате военного, который собирается на фронт.

У курсантов установлена стипендия в размере 20 тысяч гривен (около 450 долларов). Это решение вызвало негативную реакцию в обществе. Люди возмущаются, что столько же получают военные во время подготовки и нахождения не на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину».

