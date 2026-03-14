17:37, 14 марта 2026

Определен самый опасный вид алкоголя

Нарколог Тюрин: Лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bongiozzo / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин определил самый опасный для здоровья вид алкоголя. Его доктор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков», — предупредил Тюрин.

По его словам, главная опасность контрафактного алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем содержатся метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач объяснил, что метиловый спирт — это сильнейший яд, который поражает почки и зрительный нерв. Он подчеркнул: всего 50-100 граммов такой жидкости могут приводить к необратимой слепоте или летальному исходу.

Ранее Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. По его словам, для этого требуется три дня.

