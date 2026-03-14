Раскрыты последствия для США после атаки на Иран

Подполковник Дэвис: США сами загнали себя в ловушку, начав войну против Ирана

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях. Об этом он написал он в социальной сети X.

«Тегеран видит, как тикают часы до самого важного события для [американского лидера Дональда] Трампа — промежуточных выборов в США, и следят за тем, как цены на нефть продолжают расти, понимая, что это оказывает на американцев и европейцев большее давление, чем любые бомбы, ракеты или беспилотники», — заявил он. По его словам, со временем давление на Соединенные Штаты усилится, и Тегеран начнет добиваться урегулирования конфликта путем переговоров на условиях, более приемлемых для Ирана. Дэвис отметил, что Белый дом загнал себя в ловушку, начав «глупую и непродуманную войну по собственному выбору».

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.