Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 8 марта 2026Мир

Стало известно о разногласиях между США и Израилем на фоне ударов по Ирану

N12: Удары по Ирану вызвали напряженность между США и Израилем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по нефтяным объектам, однако не сообщил об их масштабах. «Мы считаем, что это была плохая идея», — сказал чиновник.

Ранее CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве Израиля сообщил, что удары Армии обороны Израиля по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    В Британии через два дня закончится газ

    Французский политик восхитился заявлением Путина

    Макрон сделал заявление об ударах Ирана

    Из-за украинских беспилотников загорелся российский пансионат

    В Пекине китайской мудростью объяснили проблему войны на Ближнем Востоке

    Стало известно о разногласиях между США и Израилем на фоне ударов по Ирану

    Россия запустит реактивные дроны по Украине

    Волонтеры раскрыли подробности поисков троих пропавших под Москвой детей

    ВСУ атаковали крылатыми ракетами детскую больницу и поликлинику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok