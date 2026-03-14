Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

МВД: Мошенники начали притворяться службой поддержки Telegram

Мошенники начали притворяться службой поддержки Telegram в «секретном чате». Об этом россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

«Мошенники используют функцию "секретный чат" и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера. В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для "подтверждения аутентификации"», — говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в «секретных чатах», а в обычном чате с верифицированным аккаунтом сервиса.

