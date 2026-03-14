Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:44, 14 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

МВД: Мошенники начали притворяться службой поддержки Telegram
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники начали притворяться службой поддержки Telegram в «секретном чате». Об этом россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

«Мошенники используют функцию "секретный чат" и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера. В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для "подтверждения аутентификации"», — говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в «секретных чатах», а в обычном чате с верифицированным аккаунтом сервиса.

Ранее стало известно, что российских туристов начали обманывать мошенники при бронировании вилл на индонезийском острове Бали. Схема заключается в том, что злоумышленники сначала арендуют жилье на один день, снимают в нем много красивого контента, выкладывают его, а потом сдают сразу нескольким клиентам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok