Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 14 марта 2026

Россиянин попал под следствие за разосланные мужчинам фотографии в социальной сети

В Калининграде задержали мужчину за рассылку интимных фото и видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калининграде задержали мужчину за рассылку интимных фото и видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационных технологий в результате оперативно-разыскных мероприятий выявили 36-летнего жителя Калининграда, который распространял в сети порнографические материалы.

Полицейские установили, что он в одной из социальных сетей разослал мужчинам свои фото и видео интимного характера. При этом используемый аккаунт был под вымышленным именем.

По данной статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько лет насиловал своих малолетних детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok