10:13, 14 марта 2026Россия

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с мигрантами и автобусом с детьми

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Москве пострадали шесть человек в аварии с микроавтобусом с мигрантами и автобусом с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, водителю микроавтобуса, который перевозил иностранных граждан, во время движения стало плохо. В результате он по касательной задел припаркованный автобус с детьми. После аварии в автомобиль с иностранцами развернуло на дороге и в него врезались другие машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с участием такси в Новой Москве.

