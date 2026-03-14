Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с мигрантами и автобусом с детьми

В Москве пострадали шесть человек в аварии с микроавтобусом с мигрантами и автобусом с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, водителю микроавтобуса, который перевозил иностранных граждан, во время движения стало плохо. В результате он по касательной задел припаркованный автобус с детьми. После аварии в автомобиль с иностранцами развернуло на дороге и в него врезались другие машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек.

