10:56, 13 марта 2026Авто

Десять человек пострадали в ДТП с участием такси в Новой Москве

В Новой Москве столкнулись такси и маршрутка, пострадали десять человек
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В деревне Десна в Новой Москве столкнулись такси и маршрутка. В результате ДТП с участием общественного транспорта пострадали десять человек. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства пояснил, что все произошло по адресу: деревня Десна, СНТ «Тополек». Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Подробностей о состоянии пострадавших источник РИА Новости не привел.

До этого стало известно, что в Москве 39-летний пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку. Виновник ДТП был задержан. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры Северного административного округа Москвы.

Еще раньше в Чите пьяный водитель без прав сбил ребенка и двух взрослых.

