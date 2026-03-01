В Москве пьяный водитель сбил девочку-подростка

В Москве 39-летний пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку

На улице 800-летия Москвы пьяный водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на пешехода. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале прокуратуры столицы.

Уточняется, что 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешехода. Пострадавшая в результате происшествия 16-летняя девушка была госпитализирована в медицинское учреждение, но скончалась от полученных травм.

Виновник ДТП задержан. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры Северного административного округа Москвы.

