11:01, 1 марта 2026Россия

В Москве пьяный водитель сбил девочку-подростка

В Москве 39-летний пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На улице 800-летия Москвы пьяный водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на пешехода. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале прокуратуры столицы.

Уточняется, что 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешехода. Пострадавшая в результате происшествия 16-летняя девушка была госпитализирована в медицинское учреждение, но скончалась от полученных травм.

Виновник ДТП задержан. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры Северного административного округа Москвы.

Ранее сообщалось, что в Чите пьяный водитель без прав сбил ребенка и двух взрослых. За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель. В результате происшествия серьезно пострадала 58-летняя женщина, ее госпитализировали. Восьмилетний мальчик получил ушибы, он лечится дома.

