США предупредили о «самодемилитаризации» из-за Ирана

Политолог Никсон: США демилитаризуют сами себя, продолжая войну с Ираном

США запустили процесс самодемилитаризации, начав военную операцию против Ирана. Об этом предупредил американский политолог Гарланд Никсон.

Эксперт подчеркнул, что он всегда предрекал поражение США в случае нападения на исламскую республику. Он отметил, что при дальнейшем продолжении войны с Ираном Штаты «через месяц-два» смогут воевать с Мексикой только «катапультами и камнями».

«Мы демилитаризуемся по собственному решению, в буквальном смысле демилитаризуемся. США видят себя как страну, доминирующую над миром, как империю, у нас базы повсюду, все делают то, что мы говорим. Я думаю, с этим покончено. Я думаю, это конец», — сказал Никсон.

Ранее пугающий прогноз о войне с Ираном дал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. «Мы застряли. Мы в плохом положении. Нет очевидного выхода. Мы в настоящей беде, ведь даже если США с Израилем продолжат бросать бомбы и ракеты, это не поможет открыть [Ормузский] пролив», — отметил он.