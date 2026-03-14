06:20, 14 марта 2026Мир

В США сделали пугающий прогноз о войне с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

США оказались в сложном положении в войне с Ираном, у них нет возможности деблокирования Ормузского пролива. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Мы застряли. Мы в плохом положении. Нет очевидного выхода. Мы в настоящей беде, ведь даже если [президент США Дональд] Трамп с Израилем продолжат бросать бомбы и ракеты, это не поможет открыть пролив», — отметил он.

При этом, как указал Дэвис, Иран отказывается потакать угрозам Трампа, что может повысить градус конфликта вплоть до ядерного уровня. По его словам, американский лидер нетерпелив и не привык к тому, что ему противостоят, поэтому он может «поддаться искушению» и предложить применить ядерное оружие.

Ранее Трамп заявил, что пока не может озвучить сроки завершения войны с Ираном. Он подчеркнул, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

По данным Axios, российский президент Владимир Путин предложил американскому коллеге вывезти 450 килограммов иранского обогащенного урана в Россию, но тот отказался. Сам Трамп воздержался от комментариев на эту тему.

