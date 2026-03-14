17:38, 14 марта 2026Мир

Трамп раскрыл судьбу ударивших по базе в Саудовской Аравии самолетов ВВС США

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что самолеты-заправщики американских ВВС уцелели при ударе по базе Принц Султан в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Трамп заявил, что самолеты не были сбиты или уничтожены. «У четырех из пяти практически нет повреждений, и они уже снова в строю», — написал американский лидер в соцсети Truth Social. Он рассказал, что один получил немного больше повреждений, но вскоре он поднимется в воздух.

Ранее сообщалось, что пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана на саудовскую авиационную базу имени принца Султана.

