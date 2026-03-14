04:00, 14 марта 2026

Стало известно о еще пяти поврежденных самолетах-заправщиках США

WSJ: Удар Ирана повредил пять американских самолетов-заправщиков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе имени принца Султана. Об этом говорится в материале журналистов The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, воздушные судна не были полностью уничтожены. Сейчас проводится их ремонт. Погибших в результате инцидента нет.

Так, корреспонденты обратили внимание на то, что общее количество поврежденных или уничтоженных американских самолетов-заправщиков достигло семи.

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что в Ираке самолет-заправщик KC-135 был уничтожен ракетой. Никто из членов экипажа не выжил.

Позднее начали появляться версии о том, что разбившийся Boeing KC-135R Stratotanker оказался не оснащен парашютами или системой катапультирования. Между тем, стало известно, что изначально они там были, но американские военные решили отказаться от этих систем.

