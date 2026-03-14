В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По его данным, в ночь на субботу, 14 марта, в украинской столице прозвучало два взрыва. В каком районе они произошли, не уточняется.

Издание «Страна.ua» сообщает, что Киев и область подверглись атаке ракет и дронов. Предположительно, целями удара стали энергетические объекты, в том числе Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по Харьковской области. Под ударом, в частности, оказалась трансформаторная подстанция в Киевском районе Харькова. В результате в городе начались проблемы с электроснабжением.