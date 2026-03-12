Реклама

ВС России нанесли серию ударов по северо-востоку Украины

ВС России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Российские военные атаковали в том числе Харьков. Под ударом оказалась трансформаторная подстанция в Киевском районе. В результате в городе начались проблемы с электроснабжением.

Вместе с тем удары были нанесены по Золочеву.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

