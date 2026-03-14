Бывший СССР
00:10, 14 марта 2026

Зеленский сделал заявление о победе Украины в конфликте с Россией

Зеленский заявил, что делает все возможное для победы Украины
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для победы его страны в вооруженном конфликте с Россией. Его слова приводит «Инсайдер UA» в Telegram.

«Я хотел бы, чтобы мы победили. И тот факт, что мы удерживаем линию фронта, — уже победа. Я считаю, что защита нашей независимости уже является победой нашего государства», — сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что его дети и внуки будут помнить его и не испытывать стыд за его действия.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит конституции.

