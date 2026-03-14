Зеленскому на интервью включили саундтрек к сериалу «Слуга народа»

Журналист включил Зеленскому саундтрек к «Слуге народа», где он играл президента

Французский журналист France Inter во время интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским включил ему песню, которая являлась саундтреком к сериалу «Слуга народа», выходившему с 2015 по 2019 год. Видео опубликовано на YouTube-канале СМИ.

Когда песня начала проигрываться, Зеленский кивнул, показав, что узнал ее, и начал улыбаться. После прослушивания саундтрека журналист спросил, изменился ли глава Украины с тех пор, когда играл роль президента республики в сериале. Он ответил, что его изменили военные действия.

Зеленский пояснил, что до того, как начался конфликт, у него было «свое видение развития страны».

Ранее испанское издание El Pais написало, что обещанный Владимиром Зеленским в «Слуге народа» образ президентства оказался далек от реальности. Автор статьи также напомнил, что финал сериала — страна погружается в хаос и раскалывается на несколько государств — оказался пророческим для страны.