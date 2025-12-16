Реклама

01:47, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

Украину назвали расколотой из-за Зеленского

El Pais: Украина расколота из-за разочарования в Зеленском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Обещанный Владимиром Зеленским в сериале «Слуга народа» образ президентства оказался далек от реальности. Об этом написало испанское издание El Pais.

По мнению автора статьи, сейчас Украина раскалывается из-за разочарования в Зеленском. Он также назвал президентство политика фиктивным и напомнил, что его лагерь выступал за двойные стандарты.

Материалы по теме:
«Ситуация катастрофическая» ВСУ пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. Почему это удается далеко не всем?
«Ситуация катастрофическая»ВСУ пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. Почему это удается далеко не всем?
3 декабря 2025
«Украина не пойдет на мир без принуждения» Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
«Украина не пойдет на мир без принуждения»Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
10 декабря 2025

Журналист также напомнил финал «Слуги народа», который оказался пророческим для страны.

«По сюжету страна погружается в хаос, и Украина раскалывается на несколько государств. Однако это происходит не по вине России; ответственность за это несут сами украинцы», — заключил он.

Ранее власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией. По данным Bild, Зеленский назвал возможными несколько уступок на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря.

