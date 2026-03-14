Братья-миллиардеры годами насиловали женщин, при этом заключая миллионные сделки со знаменитостями. Как их удалось раскрыть?

Они были королями элитной недвижимости США: Орен, Тал и Алон Александеры водили дружбу с голливудскими продюсерами, а их клиентами среди прочих были Леонардо ДиКаприо, Джастин Бибер и модельер Томми Хилфигер. Миллионные сделки, роскошные особняки в Лос-Анджелесе и Майами — но вся эта жизнь осталась в прошлом, когда им предъявили обвинения в сексуальном насилии. В начале марта в Нью-Йорке присяжные признали всех троих виновными в организации секс-трафика. Оказалось, что знаменитости первой величины годами пользовались услугами жестоких психопатов, которые казались привлекательными и успешными бизнесменами. Как братьям удавалось вести двойную жизнь и почему жертвы годами молчали о том, что происходило за закрытыми дверями элитных особняков?

В чем обвиняют братьев Александер?

8 марта 2026 года федеральное жюри присяжных в Манхэттене вернулось в зал заседаний после совещания, на которое ушло больше 20 часов. Перед оглашением вердикта отец обвиняемых Шломи Александер, который присутствовал на суде вместе с женой Орли, надел на голову кипу, как бы надеясь на помощь высших сил.

Суд признал 38-летних близнецов Орена и Алона Александеров и их 39-летнего брата Тала виновными по всем пунктам обвинения. Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Учитывая природу обвинений и количество доказательств, Шломи Александеру действительно оставалось надеяться только на божественное вмешательство.

Датой начала конца стало 11 декабря 2024 года. В этот день на рассвете в результате рейда ФБР трое братьев были задержаны в Майами по обвинению в федеральных преступлениях на почве сексуального насилия — организации преступного сговора с целью секс-торговли. По версии следствия, Александеры занимались этим более десяти лет.

Согласно официальным документам, с 2010 по 2021 год братья использовали свое богатство и положение, чтобы заманивать женщин в ловушку. Они обещали жертвам роскошные вечеринки, путешествия на частных самолетах и отдых на элитных курортах — в Хэмптоне, на Карибах, в Аспене,

Когда девушки соглашались провести с братьями вечер, им в напитки подмешивали наркотики, после чего насиловали — иногда поодиночке, иногда группами. Если жертвы приходили в себя в процессе, их крики и протесты игнорировали.

Обвиняемые более десяти лет, действуя сами по себе и сообща, неоднократно и с применением жестокости насиловали десятки женщин

Дэмиан Уильямс федеральный прокурор

Как вскрылись преступления братьев?

Впервые гражданские иски о сексуальном насилии были поданы двумя жертвами против близнецов Орена и Алона в марте 2024 года. По неизвестной причине документы пролежали незамеченными в судебных архивах несколько месяцев. Правоохранители обратили внимание на братьев лишь благодаря журналистам отраслевого издания The Real Deal, которые написали материал об исках.

Статья, опубликованная в июне, вызвала эффект разорвавшейся бомбы: женщины, пострадавшие от действий Александеров, стали массово обращаться в полицию и суд и давать показания.

К моменту ареста братьев число их жертв перевалило за 60. Александерам отказали в освобождении под залог, признав их опасными для общества и склонными к бегству. Предложение семьи предоставить в качестве залога недвижимость и активы на сумму до 115 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей) не смягчило правосудие.

Слухи ходили, но доказательств ни у кого не было. Никто не решался открыть рот, ведь у этих людей было столько денег, что они засудили бы любого, кто пошел бы против них в бизнесе или в личной жизни коллега Орена и Алона

В ходе судебного процесса, начавшегося в январе 2026 года, выяснилось много жутких подробностей. Хотя федеральное обвинение формально охватывало период с 2010 года, представленные в суде доказательства отодвинули эту дату как минимум на два года. Присяжные увидели видео, снятое Ореном Александером в 2009 году, на котором он в общей с братьями квартире насиловал 17-летнюю девушку, находившуюся в бессознательном состоянии.

Семья и детство братьев Александер

Еврейские иммигранты Шломи и Орли Александер переехали в Майами из израильского города Ришон-ле-Цион в конце 1970-х годов практически без денег. Шломи, чтобы прокормить семью, мыл трупы в морге, а Орли преподавала иврит в еврейской школе. В 1982 году они вместе с братом Орли, Гилем Нейманом, придумали и основали охранную фирму Kent Security Services.

Компания быстро начала расти, заключив выгодные контракты с властями Флориды и элитными жилыми комплексами. Позже Шломи переключился на строительство и реновацию элитного жилья, создав плацдарм для будущей карьеры сыновей в сфере недвижимости.

У четы Александер родились четверо сыновей: Нив, Тал и близнецы Орен и Алон. Старший, Нив, появился на свет на шесть лет раньше Тала и на семь лет раньше близнецов, у него был свой круг общения. А вот трое младших были очень близки. Детство и юность Тала, Орена и Алона прошли в обстановке растущей прибыли от отцовского бизнеса в Майами. По свидетельствам знавших их людей, именно в школьные годы у братьев начали формироваться патологические наклонности.

Еще в старших классах они снимали и распространяли среди одноклассников видео сексуального характера с участием школьниц.

По сути эти парни, сколько я их помню, всегда были козлами. Я видел эти видео одноклассник Орена и Алона

В своем школьном ежегоднике Орен оставил зловещую запись, которая тогда могла показаться безобидной. На вопрос о любимом воспоминании он ответил: «Моя первая поездка на чух-чух-поезде» (My first choo-choo train). На сленге фраза running train означает групповое изнасилование.

Но их «шалости» не стоили им ничего. Братья избежали судебных исков и серьезных последствий. Безнаказанность в подростковом возрасте стала первой ступенью к будущим преступлениям.

Головокружение от успехов

Окончив школу, Тал и Орен сосредоточились на карьере в сфере недвижимости, используя связи отца и его репутацию. Они быстро стали суперзвездами брокерского дома Douglas Elliman, получив прозвище «Команда А» (The A Team). Их козырем была возможность жить той же жизнью, что и их клиенты-миллиардеры: частные самолеты, лыжи в Куршевеле, Каннский фестиваль, регаты в Монако.

Ты должен быть в Сен-Тропе в июле, в Аспене зимой, в Гонконге на ярмарке Art Basel Тал Александер фрагмент интервью

В 2019 году они совершили сделку, вошедшую в историю: продали пентхаус на Манхэттене финансисту Кену Гриффину за рекордные 238 миллионов долларов (18,8 миллиарда рублей). Их клиентами были Ким Кардашьян и Канье Уэст, Лиам Галлахер, Линдси Лохан и Иванка Трамп. Алон тем временем получил юридическое образование и стал вице-президентом семейной Kent Security.

Честно признаться, я тащусь от своей работы. От режима, от образа жизни. Я кайфую от того, что зависать с богатейшими людьми мира здесь считается работой Орен Александер

Успех кружил голову. В 2015 году на свой 28-й день рождения близнецы арендовали особняк за 50 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей) в Верхнем Ист-Сайде. По слухам, на вечеринке в одной из комнат на столе лежала полуобнаженная женщина, а гости могли капать на нее горячим воском.

Все трое успели обзавестись семьями до громкой судебной истории. В 2020 году Алон женился на израильской модели Шанни Зигрон моложе него на восемь лет, у них две дочери. Орен сыграл свадьбу с моделью Камиллой Хансен на курорте Исламорада во Флориде в мае 2023 года. Церемония освещалась журналом Vogue. Тал выбрал в жены Ариэль Когут — директора собственной фирмы по подбору персонала. Они поженились в октябре 2023 года и, когда разразился скандал, как раз наслаждались медовым месяцем. Незадолго до ареста Тала Ариэль родила сына.

Культура насилия

Братья руководствовались очень специфической философией в отношениях к женщинам. Это стало ясно на суде. Компания друзей Орена и Алона в 2008 году создала сайт под названием Vent on Bitches (что можно перевести как «Выпустить пар на сук»). Этот блог позиционировал себя как продукт творчества «десяти самых отбитых парней, которых вы когда-либо видели».

В описании авторы обещали давать мужчинам советы по «общению с женщинами», а женщинам — рекомендации, когда им «стоит заткнуться нахрен»

Тем, кому это не нравилось, создатели давали нецензурный совет: «Если вам не нравится, что мы говорим, отсосите бородавки с члена Орена». Тексты внутри были не просто болтовней — как позже доказали прокуроры, это была инструкция к действию.

В блоге публиковались посты, которые с циничной откровенностью описывали, как, по мнению «отбитых парней», стоит обращаться с женщинами. Самый скандальный из них назывался «Это не изнасилование, если...», где среди пунктов фигурировали «если она спит» и «если она не вспомнит». Другой пост сравнивал ощущения после секса у женщин и мужчин.

Они [женщины] просыпаются с чувством, что их использовали... Мы просыпаемся отдохнувшими, полными энергии, счастливыми... Пересматривая видео, замедляя моменты, хлопая друг друга по плечам за отличную клоунаду, парни. Помылся, повторил отрывок из поста в блоге

Переписка братьев пестрела словами «дешевые шлюхи», «клоунада» и «поезд». Последние два на их сленге означали групповое изнасилование. В электронном письме Орен как-то сформулировал свое краткое жизненное кредо: «Трахать баб, делать деньги».

На суде дала показания одна из жертв братьев под псевдонимом Келли Хадсон, и ее слова подтвердили приверженность братьев Александер постулатам из этого блога. В 2008 году в Аспене, по словам Хадсон, Орен накачал ее наркотиками и изнасиловал. Она смутно помнила, как он мыл ее в душе, а потом ударил головой о стену. После этого он одел ее, едва стоявшую на ногах, в клоунский костюм — шапку и жилетку — и, смеясь ей в лицо, вышвырнул на мороз и захлопнул дверь.

На следующий день на ее вопрос о случившемся Орен ответил с ледяным спокойствием: «Не парься. Мы хорошо повеселились». Спустя несколько недель Келли обнаружила, что он заразил ее венерическим заболеванием.

Финансовые и репутационные потери

Веселье братьев Александер продлилось 12 лет, но, вопреки их ожиданиям, не осталось без последствий. Сюжет в духе «Американского психопата» все же закончился возмездием, финансовым крахом и семейной трагедией.

Главный актив Тала и Орена — их брокерское агентство Official Partners, основанное в 2022 году, — перестало функционировать фактически в день ареста братьев в декабре 2024 года. На следующее утро после задержания крупнейшие партнеры и инвесторы разорвали с ними контракты. Звезды и миллиардеры не хотели иметь ничего общего с людьми, обвиняемыми в серийных изнасилованиях.

Дело Джеффри Эпштейна показало, что такие связи могут полностью разрушить репутацию. Имена Ким Кардашьян, Канье Уэста и других исчезли из портфолио компании еще до суда. Брокерские лицензии Орена и Тала в штатах Нью-Йорк и Флорида были приостановлены профессиональными ассоциациями сразу после предъявления обвинений. Офис Official Partners на Манхэттене опустел. Сотрудники были уволены или перешли к конкурентам. Сейчас компания находится в состоянии банкротства.

Алон Александер до ареста занимал пост вице-президента семейной компании Kent Security Services, основанной его родителями. После ареста Алона совет директоров, в который входят его мать Орли и дядя Гиль Нейман, был вынужден действовать быстро.

Алон был немедленно уволен из компании. Его имя убрали со всех сайтов и рекламных материалов. На момент суда оставалось неясным, сохранит ли компания многомиллионные контракты с властями Майами и штата Флорида

Федеральное обвинение с самого начала требовало конфискации всего имущества, связанного с преступлениями. Поскольку многие изнасилования происходили в домах братьев, они стали очевидными объектами для изъятия. После обвинительного приговора вероятность, что государство конфискует значительную часть недвижимости (включая дом Алона и Тала), крайне высока.

Семейные драмы

Помимо этого, обвинения в адрес братьев разрушили их семьи. Ариэль подала на развод с Талом еще в начале 2025 года. Причиной стало то, что при обыске их общей квартиры следователи нашли «трофеи» Тала — фотографии и видео сексуального характера с женщинами в состоянии сильного опьянения или без сознания.

«Я буду продолжать дарить любовь и поддержку нашему маленькому сыну, уйдя от мужа. Благополучие моего ребенка остается моим главным приоритетом», — заявила Ариэль прессе через адвоката.

Тал воспринял решение о разводе очень остро: на протяжении нескольких месяцев он из тюрьмы через адвокатов запугивал жену. В итоге Талу удалось заставить ее съехать из их общей квартиры, сократив срок аренды. Согласно ее иску, родители Тала пришли в квартиру в ее отсутствие и украли оттуда принадлежавшие Ариэль наличные деньги, два экземпляра часов Rolex и три экземпляра часов Patek Philippe, вино, сигары и другие предметы роскоши на общую сумму несколько сотен тысяч долларов.

Я жертва, запомни это. Как только все это выйдет наружу и факты всплывут, все обернется вспять Тал Александер переписка с Ариэль

Ариэль не появилась ни на одном заседании суда. Жену Орена Камиллу Хансен за шесть недель процесса видели всего несколько раз. Она никогда не оставалась на заседании от начала и до конца и старалась прятать лицо. В день оглашения приговора ее место пустовало.

Преданность мужу проявила лишь жена Алона — Шани Зигрон. Она присутствовала в зале суда почти каждый день и детскими печатными буквами написала в розовом дневнике: «Алон скоро будет дома»

Когда зачитывали показания жертв, она яростно качала головой. После оглашения обвинительного приговора Шани выбежала на улицу и разрыдалась, подруга утешала ее на тротуаре у здания суда.

Что знали родители братьев до их ареста — неизвестно. Однако, увидев скриншоты из блога «Спустить пар на сук», Шломи Александер демонстративно вышел из зала. После приговора Орли и Шломи выглядели безучастными и даже не утешали друг друга. Они не дали никаких комментариев прессе после заседания.

Позже они выпустили заявление, в котором назвали вердикт «глубоко разочаровывающим» и пообещали бороться за освобождение сыновей.