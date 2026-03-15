Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 15 марта 2026Мир

Песков указал на ошибку Европы по Украине

Песков: Европа совершает ошибку, убеждая Украину продолжать конфликт
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Европа совершает ошибку, убеждая Украину продолжать конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете Financial Times (FT).

«К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения своего собственного будущего», — отметил представитель Кремля.

Россия уверена в своей победе в конфликте, добавил Песков. «Динамика на фронте для нас позитивна. Мы продвигаемся вперед и приближаемся к достижению наших целей, но, как сказал президент [России Владимир] Путин, мы открыты для дипломатического урегулирования», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok