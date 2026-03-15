Песков: Европа совершает ошибку, убеждая Украину продолжать конфликт

Европа совершает ошибку, убеждая Украину продолжать конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете Financial Times (FT).

«К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения своего собственного будущего», — отметил представитель Кремля.

Россия уверена в своей победе в конфликте, добавил Песков. «Динамика на фронте для нас позитивна. Мы продвигаемся вперед и приближаемся к достижению наших целей, но, как сказал президент [России Владимир] Путин, мы открыты для дипломатического урегулирования», — объяснил он.