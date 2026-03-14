19:31, 14 марта 2026Мир

Премьер европейской страны призвал к переговорам с Россией

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Европейский союз (ЕС) к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Об этом он заявил в интервью бельгийской газете L'Echo.

«Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Европа не может бесконечно поддерживать Украину и поставлять ей оружие без участия США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неудачные попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь европейские страны к переговорам по урегулированию конфликта в первую очередь связаны с односторонней позицией ЕС, который отказался от прямого диалога с Россией.

