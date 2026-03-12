Реклама

В МИД России ответили на желание Зеленского привлечь Европу к переговорам

Захарова: Отсутствие ЕС за столом переговоров обусловлено его позицией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Неудачные попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь европейские страны к переговорам по урегулированию конфликта в первую очередь связаны с односторонней позицией Европейского союза (ЕС), который отказался от прямого диалога с Россией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что Европейский союз не за столом переговоров по Украине, обусловлено, прежде всего, односторонним решением руководства этого объединения и подавляющего большинства стран — членов ЕС отказаться от прямого диалога с российской стороной. Не мы с ними разрывали в этом смысле отношения, а они заблокировали сами себе любые контакты», — сказала дипломат.

При этом Захарова напомнила о прошлых примерах европейских инициатив, которые не привели к деэскалации конфликта. Однако она подчеркнула, что Россия остается открытой к контактам со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами.

Ранее Зеленский заявил, что Киев продолжит добиваться участия европейских стран в мирных переговорах с Россией по урегулированию конфликта. «Мы делали все, чтобы присутствие Европы было обеспечено. Поэтому мы будем продолжать это и в дальнейшем в данном контексте», — сказал украинский лидер.

