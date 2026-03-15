16:35, 15 марта 2026Мир

Иран применил стратегическую двухступенчатую ракету

КСИР: В ходе конфликта с США и Израилем впервые применена ракета «Саджиль»
Кирилл Луцюк

Фото: Vahid Salemi / AP

В противостоянии США и Израилю Иран применил стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Оказалось, что военные этого ближневосточного государства провели 54-ю волну операции «Правдивое обещание 4», в ходе которой задействовали сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад». Кроме того, впервые в ходе этой операции была запущена «Саджиль».

Отмечается, что КСИР бил по центрам управления и принятия решений, связанных с воздушными операциями Израиля. Кроме того, ракеты падали на инфраструктуру, связанную с военной и оборонной промышленностью, а также места сборов израильских военных. До этого «Саджиль» запускали во время конфликта с Израилем в июне 2025 года.

До этого армия обороны Израиля объявила о широкомасштабной серии ударов по целям в западной части Ирана.

В свою очередь, проиранская группировка «Катаиб Хезболла» ударила FPV-дроном по военной базе США «Виктория» в Ираке.

