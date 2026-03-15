Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 15 марта 2026Мир

Израиль объявил о масштабной серии ударов по Ирану

ЦАХАЛ заявила, что начала серию масштабных ударов по объектам на западе Ирана
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elahe Asiabai / Fars News / WANA / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о серии ударов по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по объектам иранского режима на западе Ирана», — говорится в заявлении пресс-службы армии.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства, а также завод по производству систем противовоздушной обороны (ПВО) страны. По информации израильской армии, в исследовательском центре располагались лаборатории, в которых в том числе разрабатывались военные спутники.

До этого стало известно, что ЦАХАЛ начала атаковать столицу Ирана — Тегеран. Перед этим Израиль заявлял, что с начала военной операции против страны нанес по ее территории более семи тысяч ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok