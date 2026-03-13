21:38, 13 марта 2026Мир

Израиль объявил о новых ударах по Тегерану

Марина Совина

Фото: Nir Elias / Reuters

Израильские военные начали наносить удары по по Тегерану. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

В публикации сказано, что атака ведется по «террористическим целям иранского режима». Другие подробности не приводятся.

Ранее в ЦАХАЛ раскрыли количество ударов по Ирану с момента начала операции. По данным военных, в общей сложности Израиль нанес около 7600 ударов по территории страны, при этом более 2000 ударов пришлись на штаб-квартиры и правительственные объекты, а около 4700 ударов — по объектам иранской ракетной программы.

