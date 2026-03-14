17:36, 14 марта 2026Мир

ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского космического центра

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

В публикации сообщается, что в центре якобы были размещены стратегические лаборатории. Их использовали для разработки военных спутников, предназначенных в том числе для наблюдения, сбора разведанных и наведения огня на цели на Ближнем Востоке.

ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные начали наносить удары по Тегерану.

Ранее стало известно, что с момента начала операции Израиль нанес в общей сложности более 7000 ударов по Ирану.

