Первый удар по американской базе дроном на оптоволокне сняли на видео

По военной базе США «Виктория» в Ираке предположительно впервые был нанесен удар FPV-дроном на оптоволокне. Кадры удара публикует «Российская газета».
Известно, что объект атаковала проиранская группировка «Катаиб Хезболла». Судя по отсутствию каких-либо помех, для удара использовался именно дрон на оптоволокне.
На кадрах видно, как дрон свободно облетает базу в поисках хорошей цели. Но на виду лишь гражданская техника, а военную, судя по всему, спрятали в ангары. Именно по одному из них и решает ударить оператор.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США используют для удара по арабским странам беспилотник LUCAS, аналогичный иранскому Shahed.