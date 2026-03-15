Первый удар по американской базе дроном на оптоволокне сняли на видео

Базу США «Виктория», предположительно, впервые атаковал дрон на оптоволокне

По военной базе США «Виктория» в Ираке предположительно впервые был нанесен удар FPV-дроном на оптоволокне. Кадры удара публикует «Российская газета».

Известно, что объект атаковала проиранская группировка «Катаиб Хезболла». Судя по отсутствию каких-либо помех, для удара использовался именно дрон на оптоволокне.

На кадрах видно, как дрон свободно облетает базу в поисках хорошей цели. Но на виду лишь гражданская техника, а военную, судя по всему, спрятали в ангары. Именно по одному из них и решает ударить оператор.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США используют для удара по арабским странам беспилотник LUCAS, аналогичный иранскому Shahed.