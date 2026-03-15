12:23, 15 марта 2026Мир

Иран обвинил США в ударах по арабским странам

МИД Ирана: США создали аналог дрона Shahed и бьют им по арабским странам
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Для ударов по арабским странам США используют беспилотный летательный аппарат LUCAS. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Его процитировало RT.

По его словам, этот дрон аналогичен иранскому Shahed. Кроме того, министр заявил, что за ударами по гражданским объектам в государствах Ближнего Востока, возможно, стоит Израиль, который надеется таким образом подорвать отношения этих стран с Тегераном.

До этого Аракчи назвал дырявым и притягивающим несчастья зонтик безопасности, который США обещали другим странам. Как заявил министр, в настоящее время Соединенные Штаты вынуждены умолять другие страны помочь им в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Аракчи обратил внимание, что Вашингтон обращается даже к Пекину.

Также Аракчи заверил, что Ормузский пролив закрыт только для кораблей, которые принадлежат врагам Ирана.

    Последние новости

    Появилась информация о состоянии здоровья нового верховного лидера Ирана

    Российский лыжник выиграл гонку на Паралимпиаде

    Зеленский назвал условие для сотрудничества с лидером Венгрии

    Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт

    Россиянка описала отношение к иностранкам в Ираке фразой «становишься экзотикой»

    Иран обвинил США в ударах по арабским странам

    Стали известны подробности исчезновения мужчины на месте пропажи семьи Усольцевых

    Венгерских экспертов не допустили к нефтепроводу «Дружба» на Украине

    Итальянский пилот впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1»

    Зеленский заявил о рисках для Украины из-за войны на Ближнем Востоке

    Все новости
