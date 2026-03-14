00:14, 15 марта 2026Мир

В Иране дерзко высказались о хваленом зонтике безопасности США

Аракчи: Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и притягивает беды
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: HANDOUT / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи высказался о зонтике безопасности Соединенных Штатов Америки (США), комментируя их призывы к другим странам направить военные корабли в Ормузский пролив. Дерзкий пост Аракчи опубликовал на своей страничке в социальной сети Х.

«Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. США теперь умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе», — написал Аракчи.

Глава МИД также добавил, что Иран, в свою очередь, призывает всех братских соседей изгнать иностранных агрессоров, особенно тех, кого заботит лишь Израиль.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей.

Одна из этих стран уже отказала американскому лидеру в данной просьбе.

