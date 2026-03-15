Марочко: Киев маскирует под рядовых ВСУ иностранных наемников в Харькове

Украинское командование пошло на уловку в Харькове. В течение последней недели Киев наращивал в городе группировку из иностранных наемников, маскируя их при этом под обычных рядовых солдат Вооруженных сил республики (ВСУ), об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Здесь [в Харькове] публика разношерстная, здесь есть иностранные наемники, которые входят уже в общее число Вооруженных сил Украины, то есть их мешают с основными подразделениями», — подтвердил Марочко. По его словам, на северные окраины города перебрасывают живую силу и вооружения.

Ранее стало известно, что ВС России оставили без связи части ВСУ под Харьковом. За неделю там было уничтожено более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, а также более 30 антенн связи и усиления сигнала, около 20 спутниковых установок Starlink.