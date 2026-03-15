Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 15 марта 2026Бывший СССРЭксклюзив

Войну США с Ираном связали с завершением украинского конфликта

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Война США и Израиля с Ираном отразится на ходе украинского конфликта. Об этом заявила эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян в подкасте «Smarent Pro недвижимость», с которым ознакомилась «Лента.ру».

«Эта ситуация окажет влияние на украинский конфликт, потому что американские арсеналы не бесконечны. За [первые] три дня был совершен невероятный расход [боеприпасов], а произвести вооружение нет возможности», — рассказала эксперт.

Геворгян подчеркнула, что Европа не сможет помочь США в производстве оружия — из-за отсутствия энергетического компонента. В Европе, продолжает эксперт, почти не осталось газа, а в Великобритании его запасов осталось на один день. Это все является почвой для внутреннего взрыва и прямого влияния ближневосточного конфликта на украинский, резюмирует она.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за операции США и Израиля против Ирана. По его словам, она негативно отражается на поставках оружия на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok