Войну США с Ираном связали с завершением украинского конфликта

Геворгян: Война США с Ираном отразится на ходе украинского конфликта

Война США и Израиля с Ираном отразится на ходе украинского конфликта. Об этом заявила эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян в подкасте «Smarent Pro недвижимость», с которым ознакомилась «Лента.ру».

«Эта ситуация окажет влияние на украинский конфликт, потому что американские арсеналы не бесконечны. За [первые] три дня был совершен невероятный расход [боеприпасов], а произвести вооружение нет возможности», — рассказала эксперт.

Геворгян подчеркнула, что Европа не сможет помочь США в производстве оружия — из-за отсутствия энергетического компонента. В Европе, продолжает эксперт, почти не осталось газа, а в Великобритании его запасов осталось на один день. Это все является почвой для внутреннего взрыва и прямого влияния ближневосточного конфликта на украинский, резюмирует она.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за операции США и Израиля против Ирана. По его словам, она негативно отражается на поставках оружия на Украину.