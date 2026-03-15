Россия
15:00, 15 марта 2026

Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

Никита Абрамов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 125 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Из них 51 беспилотник уничтожили над Брянской области, 38 — над Московским регионом, 19 — над Калужской областью.

Помимо того, по данным оборонного ведомства, под удары попали Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.

До этого Минобороны России рассказало о 280 сбитых украинских дронах. Уточнялось, что их уничтожили над Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской областями и другими регионами. 47 из них направлялись на Москву.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали уже 64 украинских беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону российской столицы.

