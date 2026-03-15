Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 125 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Из них 51 беспилотник уничтожили над Брянской области, 38 — над Московским регионом, 19 — над Калужской областью.
Помимо того, по данным оборонного ведомства, под удары попали Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.
До этого Минобороны России рассказало о 280 сбитых украинских дронах. Уточнялось, что их уничтожили над Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской областями и другими регионами. 47 из них направлялись на Москву.
Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали уже 64 украинских беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону российской столицы.