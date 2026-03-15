«Мистер Tinder» раскрыл мучившую его девять лет на свиданиях тайну

«Мистер Tinder» Томлин заявил, что девять лет скрывал на свиданиях лысину

Эксперт по отношениям, предприниматель и манекенщик Стефан-Пьер Томлин из Англии раскрыл мучившую его девять лет на свиданиях тайну. Материал публикует The Sun.

В 2015 году Томлин установил Tinder и спустя два года оказался самым популярным парнем в данном приложении для знакомств — его анкету лайкнули 14,6 тысячи раз. Впоследствии СМИ прозвали британца «Мистер Tinder», и до 2024 года он сходил более чем на 50 свиданий, несколько раз заведя серьезные отношения.

Однако теперь мужчина рассказал, что на протяжении указанных лет скрывал от окружающих свою лысину. Он начал терять волосы в возрасте 21 года, и, чтобы не разрушить карьеру модели, стал окрашивать кожу головы темным карандашом. Со временем алопеция прогрессировала, и Томлин пристрастился к парикам, на которые тратил более 3000 фунтов стерлингов (примерно 318 тысяч рублей) в год.

Британец не делился своей проблемой даже с избранницами. Он жил в постоянном страхе, что во время свидания кто-то проведет рукой по его волосам или парик просто сползет в неподходящий момент. После проведенной вместе ночи мужчина вставал первым и тайно пробирался в ванную, чтобы приклеить пряди на голову.

Своей нынешней девушке, Вики Батсфорд, Томлин решился доверить правду только спустя полгода отношений, в 2025 году. Она поддержала возлюбленного, и в итоге в феврале 2026 года он сделал операцию по пересадке волос, которая обошлась в 5000 фунтов стерлингов (примерно 530 тысяч рублей).

«Волосы всегда были для меня невероятно важны — как, пожалуй, и для большинства мужчин. То, что я годами скрывал этот секрет, отнимало у меня все силы. Но теперь я наконец-то могу открыто об этом говорить, зная, что все это осталось в прошлом», — заключил 35-летний британец.

