05:15, 15 марта 2026Россия

Нефтебаза загорелась в российском регионе

ОШ: У Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты вражеского беспилотника повредили сразу две высоковольтные линии. В оперативном штабе добавили, что аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории.

Ранее власти Волгоградской области сообщили о том, что ВСУ атаковали беспилотником многоквартирный жилой дом. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать вражескую атаку на регион.

