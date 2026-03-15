Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 15 марта 2026Россия

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгограде

Бочаров: БПЛА ВСУ попал в многоквартирный дом на улице им. Владимира Петровского
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. В ночь на 15 марта вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в многоквартирный дом на улице Владимира Петровского в Советском районе Волгограда. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

В доме номер четыре в результате удара БПЛА оказались выбиты стекла в отдельных квартирах, пострадавших нет.

Бочаров дал поручения всем оперативным службам и муниципальному образованию уточнить детали о повреждениях, ликвидации последствий, а также подготовить пункты временного размещения.

Атака на Волгоградскую область продолжается до сих пор, работают дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России за день сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok