Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 15 марта 2026Мир

Нетаньяху отреагировал на слухи о своей гибели

Премьер Израиля Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели на видео из кофейни
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху. Кадр: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на слухи о его исчезновении и возможной гибели. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху записал короткий видеоролик, на котором показано, как он заказывает кофе в одной из кофеен Израиля и отвечает на вопросы. На видео политик забирает у кассы напиток, а голос за кадром просит прокомментировать слухи о его гибели.

В ответ Нетаньяху обыграл слово «мертв», которое в переносном смысле на иврите может означать «быть без ума от чего-то». «Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей», — сказал он с улыбкой.

Ранее Иран обстрелял офис Нетаньяху. В результате ударов по офису израильского премьера погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok