23:38, 15 марта 2026

МИД ФРГ пообещал продолжить давить на Венгрию по вопросу кредита для Украины

Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейские страны продолжат настаивать на выражении Венгрией согласия по вопросу выделения кредита от Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD.

Он выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на стороне ЕС. «Венгрия должна знать, хочет ли она поддерживать европейскую солидарность, хочет ли она по-прежнему принадлежать к европейской семье и считает ли себя частью европейской команды или нет», — уточнил он.

Вадефуль добавил, что Орбан был за выделение 90 миллиардов евро и должен сдержать свое слово. Он пообещал, что ЕС продолжит давить на Венгрию по вопросу выделения кредита для Украины.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.

