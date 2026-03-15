Перспективу кометы MAPS врезаться в Солнце оценили

Астроном Назаров: Комета MAPS не врежется в Солнце, но разрушится, проходя рядом

Комета C/2026 A1 (MAPS), которую ученые открыли в начале года, не врежется в Солнце, она пройдет рядом с ним, после чего, вероятно, разрушится. О такой перспективе порассуждали крымские астрономы в разговоре с РИА Новости.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что 4 апреля эта комета может упасть на Солнце и испариться в его короне.

«Комета не попадет в Солнце, но велика вероятность того, что после прохождения рядом с ним может разрушиться. У нас, в наших широтах можно будет ее увидеть только после того, как она пройдет рядом с Солнцем и выживет, но условия видимости будут гораздо хуже, чем в Южном полушарии», — предупредил научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.

По словам астронома-любителя Александра Якушечкина, ядро кометы разрушится из-за ряда факторов — приливного действия Солнца и термического воздействия.

«При разрушении большая часть ее фрагментов также будет иметь ту же скорость, и продолжат движение по прежней орбите кометы. Даже если будет полное разрушение, сразу после прохождения перигелия мы сможем увидеть яркое сияние - отражение солнечного света от облака обломков и остатков ядра», — добавил ученый.

Он отметил, что в прошлый раз C/2026 A1 видели над Землей в июне 363 года, тогда ее было видно даже днем, а римский историк IV века н.э. Аммиан Марцеллин назвал ее страшным знамением.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии заявили об исчезновении пятен на Солнце.